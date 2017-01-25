Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором провинции Западный Азербайджан Ирана - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с губернатором провинции Западный Азербайджан Ирана Гурбанали Саадатом Гарабаги.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджанской Республики.

Глава государства, подчеркнув хорошее развитие связей между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, отметил, что эти связи имеют большое значение для наших стран, народов, а также региона, и выразил удовлетворение развитием за последние годы двустороннего сотрудничества. Коснувшись значения взаимных визитов, президент Ильхам Алиев высказал уверенность, что визит делегации во главе с губернатором провинции Западный Азербайджан Исламской Республики Иран Гурбанали Саадатом Гарабаги в Азербайджанскую Республику и проводимые им встречи послужат делу дальнейшего укрепления связей между нашими странами.

Подчеркнув, что основа связей между двумя странами была заложена общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, губернатор провинции Западный Азербайджан Исламской Республики Иран Гурбанали Саадат Гарабаги отметил, что в его стране высоко чтят память великого лидера Гейдара Алиева. Сообщив о посещении нашей страны по приглашению министерств экономики и сельского хозяйства, Гурбанали Саадат Гарабаги сказал, что между провинцией Западный Азербайджан Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республикой имеются хорошие перспективы для сотрудничества в области сельского хозяйства, торговли, туризма и других сферах, и подчеркнул, что в этих целях проведет встречи с соответствующими структурами нашей страны.