Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Абдуллой Гюлем

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Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с экс-президентом Турции Абдуллой Гюлем.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджанской Республики.