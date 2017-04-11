Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с Абдуллой Гюлем

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с экс-президентом Турции Абдуллой Гюлем.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджанской Республики.
Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня делегацию во главе с экс-президентом Турции Абдуллой Гюлем.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе президента Азербайджанской Республики.
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