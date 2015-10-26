Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с государственным министром Японии

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ 26 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром экономического восстановления, налогов и социального обеспечения реформ, государственным министром по экономической и финансовой политике Японии Акирой Амари.

Как сообщает Report, подчеркнув высокий уровень двусторонних связей между Азербайджаном и Японией, глава государства выразил надежду на то, что визит в нашу страну делегации во главе с министром экономического восстановления, налогов и социального обеспечения реформ, государственным министром по экономической и финансовой политике Японии Акирой Амари станет новым шагом в развитии этих связей и предоставит хороший шанс с точки зрения изучения возможностей, связанных с сотрудничеством. Глава государства отметил важность того, что являющийся другом нашей страны Акира Амари руководит межпарламентской группой дружбы Япония-Азербайджан и хорошо знаком с проводимой в Азербайджане работой. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил также, что в состав делегации входят бизнесмены, представляющие крупные компании. Глава государства подчеркнул значение многолетней очень успешной деятельности японских компаний в нашей стране, в частности, вложения ими крупных инвестиций в энергетический сектор, а также реализации за счет японских кредитов многих важных проектов в Азербайджане.

Министр экономического восстановления, налогов и социального обеспечения реформ, государственный министр по экономической и финансовой политике Японии Акира Амари с удовлетворением вспомнил свою последнюю встречу с главой нашего государства в марте 2006 года во время его визита в Японию. Он подчеркнул, что как председатель межпарламентской группы дружбы Япония-Азербайджан приезжал в нашу страну 11 лет назад и сейчас, словно, очутился в новом городе, расценил все эти успехи как результат успешного руководства президента Ильхама Алиева. Коснувшись визита заместителя премьер-министра, бывшего премьер-министра Японии Таро Асо в нашу страну, Акира Амари сказал: "После визита в Азербайджан Таро Асо встретился со мной и рассказал, какого развития достиг Азербайджан, какое большое значение придает связям с Японией. Я еще раз осознал важность развития отношений между Азербайджаном и Японией".

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с развитием сотрудничества между Азербайджаном и Японией в энергетической, нефтехимической сферах, в области образования, здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслях.