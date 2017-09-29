Президент Ильхам Алиев принял делегацию в составе руководителей ЕОК и зарубежных НОК

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Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию в составе руководителей Европейского Олимпийского комитета, международных спортивных организаций и зарубежных Национальных Олимпийских комитетов, находящихся с визитом в нашей стране для участия в проводимых в Баку юбилейном мероприятии, посвященном 25-летию Азербайджанского Национального Олимпийского комитета, заседании Исполнительного комитета Европейских Олимпийских комитетов, региональном форуме Национальных Олимпийских комитетов стран СНГ, Прибалтики и Грузии.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.