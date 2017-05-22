Президент Ильхам Алиев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов - ДОПОЛНЕНО

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 22 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном.

Как сообщает Report, с удовлетворением вспомнив последнюю встречу с Шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном, президент Ильхам Алиев отметил, что в последнее время наши страны добились большого развития в области укрепления дружественных, братских связей и сотрудничества.

Констатировав высокий уровень и динамичное развитие связей между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, глава государства подчеркнул, что сотрудничество в политической, экономической, торговой и других сферах развивается в очень позитивном направлении. Коснувшись вчерашней встречи с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайяном, президент Ильхам Алиев расценил эту встречу как показатель большого взаимного внимания к развитию двусторонних связей между нашими странами и сказал, что визит министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Абдаллы бен Заеда Аль Нахайяна в нашу страну также является важным шагом с этой точки зрения.

Шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян передал президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу приветствия руководства Объединенных Арабских Эмиратов. Отметив, что гордится развитием двусторонних связей, гость подчеркнул важную роль лидерства президента Ильхама Алиева в расширении этих связей.

На встрече было отмечено, что число туристов, приезжающих из Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджан, значительно увеличилось, подчеркнуто, что это является показателем спокойствия и гостеприимства в нашей стране.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между нашими странами в области транспорта, экспорта-импорта, торговли, туризма, реализации различных инфраструктурных проектов и в других сферах.

Глава государства выразил признательность за приветствия руководства Объединенных Арабских Эмиратов и просил передать его приветствия руководству Объединенных Арабских Эмиратов.