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    Президент Ильхам Алиев принял делегацию Объединенных Арабских Эмиратов - ДОПОЛНЕНО

    Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между странами в области транспорта, экспорта-импорта, торговли, туризма и других сферах

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ 22 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном.

    Как сообщает Report, с удовлетворением вспомнив последнюю встречу с Шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном, президент Ильхам Алиев отметил, что в последнее время наши страны добились большого развития в области укрепления дружественных, братских связей и сотрудничества. 

    Констатировав высокий уровень и динамичное развитие связей между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами, глава государства подчеркнул, что сотрудничество в политической, экономической, торговой и других сферах развивается в очень позитивном направлении. Коснувшись вчерашней встречи с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайяном, президент Ильхам Алиев расценил эту встречу как показатель большого взаимного внимания к развитию двусторонних связей между нашими странами и сказал, что визит министра иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Абдаллы бен Заеда Аль Нахайяна в нашу страну также является важным шагом с этой точки зрения.

    Шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян передал президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу приветствия руководства Объединенных Арабских Эмиратов. Отметив, что гордится развитием двусторонних связей, гость подчеркнул важную роль лидерства президента Ильхама Алиева в расширении этих связей.

    На встрече было отмечено, что число туристов, приезжающих из Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджан, значительно увеличилось, подчеркнуто, что это является показателем спокойствия и гостеприимства в нашей стране.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества между нашими странами в области транспорта, экспорта-импорта, торговли, туризма, реализации различных инфраструктурных проектов и в других сферах.

    Глава государства выразил признательность за приветствия руководства Объединенных Арабских Эмиратов и просил передать его приветствия руководству Объединенных Арабских Эмиратов.

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