Президент Ильхам Алиев принял делегацию Международного союза архитекторов - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ 29 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Международного союза архитекторов Томасом Вониером.

Как сообщает Report, президент Международного союза архитекторов сказал, что увиденные в Баку развитие и красота произвели на них глубокое впечатление, и выразил признательность и поздравления, в первую очередь, президенту Ильхаму Алиеву, успешно покровительствующему архитектуре нашей столицы. Toмaс Вониер отметил, что главная цель визита заключается в участии в заседании бюро Международного союза архитекторов, которое пройдет в Баку. Oн сказал, что избрание Азербайджана среди 134 стран-членов Международного союза архитекторов для проведения в Баку этого мероприятия свидетельствует о большом значении, придаваемом возглавляемой им структурой нашей стране.

"Баку – очень красивый город", - сказал Toмaс Вониер, подчеркнув, что его коллеги впервые находятся здесь и восхищены увиденным. Отметив особую красоту Бакинского бульвара, освещения города, гость сказал, что все эти процессы развития вызывают большой интерес с точки зрения обмена опытом.

Подчеркнув, что Баку – древний город с большим количеством исторических памятников, глава государства сказал, что все это составляет часть нашего национального достояния. Сообщив о том, что с этой точки зрения Ичеришехер, включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет большую архитектурную ценность, президент Ильхам Алиев сказал, что главная цель заключается не только в сохранении этого исторического наследия, но и обеспечении гармонии возводимых новых современных зданий с исторической частью города. Отметив, что мы, можно сказать, достигли этой цели, президент Ильхам Алиев также подчеркнул значение обеспечения лучших условий жизни и отдыха для населения города, отметил, что в Баку проводится большая работа по созданию общественных зон. Коснувшись развития Бакинского бульвара, президент Ильхам Алиев сообщил, что протяженность этого исторического образца архитектуры, построенного 100 лет назад, составляла 3,5 километра, а в настоящее время длина бульвара, ставшего одним из самых любимых мест отдыха жителей и гостей города, достигла 16 километров.

Отметив значение визита в нашу страну делегации Международного союза архитекторов, президент Ильхам Алиев сказал, что этот визит создает хорошую возможность для того, чтобы узнать мнение гостей о развитии нашего города, а также для их более близкого знакомства с нашей республикой.

Президент Международного союза архитекторов Томас Вониер подчеркнул, что процессы развития, происходящие в Баку при непосредственном покровительстве президента Азербайджана, являются примером. Выразив надежду на то, что посетившие Баку архитекторы стран-членов организации смогут узнать много нового, Toмaс Вoниер отметил, что с этой точки зрения наша столица – очень удачное место. Подчеркнув, что Баку является прекрасным примером сочетания исторического наследия с современностью, гость выразил сожаление, что в мире нет достаточной информации о таком красивом городе. Toмaс Вониер отметил, что проведение в Баку в 2019 году международного форума "Влияние туризма на города, обладающие значимой архитектурой и культурным наследием" возглавляемой им структуры будет иметь большое значение с этой точки зрения.

***15:07

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 29 марта делегацию во главе с президентом Международного союза архитекторов Томасом Вониером.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.