Президент Ильхам Алиев принял делегацию компании CISCO

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ 29 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом компании CISCO по глобальным инновациям Гаем Дидрихом.

Как сообщает Report, Гай Дидрих сказал, что представляемая им компания успешно сотрудничает с нашей страной и плодотворно взаимодействует с министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. С удовлетворением вспомнив предыдущие встречи с президентом Ильхамом Алиевым, гость отметил, что после этих встреч достигнуты очень хорошие результаты. Сообщив, что компания работает над рядом важных проектов по Азербайджану, Гай Дидрих подчеркнул, что CISCО придает большое значение сотрудничеству с нашей страной и в Азербайджане есть все возможности для эффективной реализации работ в короткий срок.

Президент Ильхам Алиев отметил успешное сотрудничество компании CISCO и Азербайджана. Глава государства, в свою очередь, с удовлетворением вспомнил встречи с руководством компании и отметил, что за период, прошедший с тех встреч, созданы хорошие основы для развития наших связей, выразил надежду на то, что это сотрудничество будет расширяться и впредь.

Отметив, что информационные технологии являются одной из приоритетных сфер для Азербайджана, президент Ильхам Алиев подчеркнул значение широкомасштабных работ, осуществляемых в нашей стране в этом направлении, с точки зрения стремительного развития азербайджанской экономики.