Президент Ильхам Алиев принял делегацию Европейской народной партии

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Европейской народной партии.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию Европейской народной партии.
Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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