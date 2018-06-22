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    Президент Ильхам Алиев принял членов Совета Правления Азиатского банка развития

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 22 июня членов Совета Правления Азиатского банка развития. 

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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