Президент Ильхам Алиев принял членов Совета Правления Азиатского банка развития

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 22 июня членов Совета Правления Азиатского банка развития.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 22 июня членов Совета Правления Азиатского банка развития.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
News DepartmentАвтор новости
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