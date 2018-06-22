Президент Ильхам Алиев принял членов Совета Правления Азиатского банка развития

22 июня, 2018 17:11

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 22 июня членов Совета Правления Азиатского банка развития. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.