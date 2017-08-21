Президент Ильхам Алиев принял бывших глав государств и правительств, принимающих участие в Глобальном форуме молодых лидеров

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Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ 21 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участвующих в проходящем в Баку Глобальном форуме молодых лидеров сопредседателя Международного центра Низами Гянджеви Исмаила Серагельдина, бывшего президента Латвии Валдиса Затлерса, бывших президентов Болгарии Росена Плевнелиева и Петара Стоянова, бывшего президента Хорватии Иво Йосиповича, бывшего президента Израиля Далию Ицик, бывшего премьер-министра Боснии и Герцеговины Златко Лагумджию, бывшего министра иностранных дел Турции Хикмета Четина.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Во время беседы было отмечено значение проводимого в Баку Глобального форума молодых лидеров.