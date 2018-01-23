Президент Ильхам Алиев пригласил генсека ОРЕС в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОРЕС) Мохаммедом Баркиндо.

Как сообщает Report, на встрече Мохаммед Баркиндо сказал: "Мы высоко оцениваем активную лидерскую роль Азербайджана в организации встречи стран, входящих и не входящих в ОРЕС, и принятии в декабре 2016 года связанного с этим исторического решения".

Президент Ильхам Алиев в свою очередь подчеркнул, что деятельность Мохаммеда Баркиндо как генерального секретаря ОРЕС играет важную роль в реализации ожиданий бизнес-общественности и стран. Выразив уверенность в том, что Азербайджан и впредь будет успешно сотрудничать с ОРЕС, глава государства пригласил Мохаммеда Баркиндо с визитом в нашу страну. Генеральный секретарь ОРЕС с благодарностью принял приглашение.

***13:58

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ 23 января президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (OPEC) Мохаммедом Баркиндо.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.