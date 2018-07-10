Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Бельгию

10 июля, 2018 23:50

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ 10 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Бельгию по приглашению генсека НАТО Йенса Столтенберга. Как сообщает Report, глава государства находится в Брюсселе для участия на очередном саммите НАТО.

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