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    Президент Ильхам Алиев прибыл с визитом в Бельгию

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ 10 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Бельгию по приглашению генсека НАТО Йенса Столтенберга.

    Как сообщает Report, глава государства находится в Брюсселе для участия на очередном саммите НАТО.

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