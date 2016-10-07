Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ 7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, глава государства поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, успехов в деятельности.

Одновременно глава государства передал поздравления по случаю большой победы, одержанной партией "Единая Россия" на парламентских выборах в России, отметив, что тем самым народ России еще раз продемонстрировал поддержку политики, проводимой Владимиром Путиным.

Затем президент Ильхам Алиев выразил признательность за письмо Президента России состоявшемуся в Баку V Международному гуманитарному форуму и за то, что российская сторона была представлена на Форуме на высоком уровне.

Президент Российской Федерации поблагодарил президента Ильхама Алиева за проявленное внимание, поздравление и добрые слова. Он, в свою очередь, передал поздравления в связи с результатами проведенного в Азербайджане референдума и подчеркнул, что, проголосовав на этом референдуме, азербайджанский народ выразил поддержку политике президента Ильхама Алиева.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили удовлетворение развитием связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, высказали уверенность в том, что наше сотрудничество будет успешно продолжаться и впредь.