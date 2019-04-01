Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с проведёнными в Турции муниципальными выборами

В воскресенье, 31 марта, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с проведенными в Турции муниципальными выборами.

Как передаёт Report, глава государства поздравил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной победой Партии справедливости и развития, основателем и председателем которого он является, на проведенных в Турции муниципальных выборах.

Президент Ильхам Алиев отметил, что эта победа является демонстрацией поддержки турецким народом Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и проводимой им политики.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность главе нашего государства за телефонный звонок и искренние поздравления.

В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией будут постоянно развиваться и укрепляться в соответствии с волей наших народов.