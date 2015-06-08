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    Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

    Президент Турции выразил признательность за проявленное внимание и поздравления

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ 8 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как отмечает Report, глава нашего государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана c победой правящей Партии справедливости и развития на парламентских выборах, передал турецкому народу пожелания процветания.

    Президент Турции выразил признательность за проявленное внимание и поздравления.

    Главы государств высказали удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, выразили уверенность в дальнейшем расширении наших связей.

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