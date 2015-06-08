Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ 8 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как отмечает Report, глава нашего государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана c победой правящей Партии справедливости и развития на парламентских выборах, передал турецкому народу пожелания процветания.

Президент Турции выразил признательность за проявленное внимание и поздравления.

Главы государств высказали удовлетворение успешным развитием дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех сферах, выразили уверенность в дальнейшем расширении наших связей.