Президент Ильхам Алиев позвонил иранскому коллеге, передал поздравления по случаю отмены санкций

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ 21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани.

Как сообщает Report, глава государства передал президенту и народу Ирана поздравления по случаю отмены санкций против Ирана и пожелал им успехов.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан всегда был против данных санкций и выступал с официальными заявлениями по этому поводу. Президент Азербайджана еще раз выразил удовлетворение отменой санкций.

Президент Ирана Хасан Рухани поблагодарил главу государства Ильхама Алиева за поздравления и добрые слова и выразил уверенность в том, что наши связи и дальше будут успешно развиваться.

Главы государств обсудили развитие дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами в различных областях, энергетические вопросы, соединение железных дорог двух стран, строительство железнодорожной линии Астара-Астара, реализацию инвестиционных проектов и другие вопросы.