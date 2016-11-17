Президент Ильхам Алиев позвонил Дональду Трампу

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ 17 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента страны.

Глава государства поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах, пожелал ему успехов на высшем государственном посту.

Подчеркнув успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Соединенными Штатами Америки в различных сферах, в том числе в области политики, экономики, безопасности, энергетической безопасности и других областях, президент Ильхам Алиев отметил, что для дальнейшего укрепления наших связей имеется огромный потенциал.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп поблагодарил президента Ильхама Алиева за проявленное внимание и поздравление. Дональд Трамп подчеркнул, что слышал о президенте Ильхаме Алиеве много добрых слов и пожелал главе государства успехов в деятельности.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп попросил президента Ильхама Алиева передать азербайджанскому народу его приветствия и наилучшие пожелания.