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    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XVI Верховному главе Малайзии

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XVI Верховному главе Малайзии аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину Аль-Мустафе Биллах Шаху ибни Султану Хаджи Ахмаду Шаху аль-Мустаину Биллаху.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше величество,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием XVI Верховным главой Малайзии.

    Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Малайзией в интересах наших народов и дальше будут развиваться и расширяться на основе дружбы и сотрудничества.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Малайзии".

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