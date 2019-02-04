Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XVI Верховному главе Малайзии

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XVI Верховному главе Малайзии аль-Султану Абдуллаху Риайятуддину Аль-Мустафе Биллах Шаху ибни Султану Хаджи Ахмаду Шаху аль-Мустаину Биллаху.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше величество,

Сердечно поздравляю Вас с избранием XVI Верховным главой Малайзии.

Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Малайзией в интересах наших народов и дальше будут развиваться и расширяться на основе дружбы и сотрудничества.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Малайзии".