Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с Днем рождения

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ 7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, глава нашего государства искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов во имя благополучия народа России, крепкого здоровья.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств подчеркнули успешное развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Россией во всех областях, основанных на стратегическом партнерстве, выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении нашего сотрудничества.