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    Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с Днем рождения

    Глава государства пожелал Владимиру Путину новых успехов

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ 7 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. 

    Как сообщает Report, глава нашего государства искренне поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал ему новых успехов во имя благополучия народа России, крепкого здоровья. 

    Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление. 

    Главы государств подчеркнули успешное развитие дружеских отношений между Азербайджаном и Россией во всех областях, основанных на стратегическом партнерстве, выразили уверенность в дальнейшем расширении и укреплении нашего сотрудничества.

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