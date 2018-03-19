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    Президент Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина по случаю переизбрания на пост президента России

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина по случаю победы на президентских выборах в Российской Федерации.

    Как сообщает Report, в поздравительном послании говорится:

    "Уважаемый Владимир Владимирович,

    Сердечно поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации.

    Эта победа свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого Вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа.

    Азербайджан и Россию связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства. Отрадно, что сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные отношения. Хочу особо отметить Ваш личный вклад в расширение этих отношений, азербайджано-российского всестороннего сотрудничества и взаимодействия в целом.

    Убежден, что наши совместные усилия по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией и впредь будут способствовать интересам наших народов и стран, обеспечению мира, безопасности и прогресса в регионе.

    Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, счастья и успехов в Вашей государственной деятельности".

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