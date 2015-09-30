​Президент Ильхам Алиев поздравил участников VI российско-азербайджанского межрегионального форума

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо участникам VI российско-азербайджанского межрегионального форума.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемые участники форума!

Искренне поздравляю вас с началом работы VI российско-азербайджанского межрегионального форума. Примечательно, что в этом году он проходит в Екатеринбурге – административном центре Свердловской области, с которой у нашей страны традиционно тесные торгово-экономические и гуманитарные связи. Немаловажную роль в их сохранении и укреплении играют представители многочисленной азербайджанской диаспоры, принимающие активное участие в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни региона.

Отрадно, что межрегиональные форумы за сравнительно небольшой отрезок времени доказали свою жизнеспособность и эффективность. Они по праву считаются востребованной площадкой, где координируются позиции и консолидируются усилия для совместной деятельности, налаживаются деловые контакты и обсуждаются перспективы их расширения. Иначе говоря, на этих встречах ведется конструктивный и открытый диалог, позволяющий устанавливать прямые взаимовыгодные связи между Азербайджанской Республикой и субъектами Российской Федерации.

Формат форума дает возможность рассмотреть широкий круг вопросов, начиная с торгово-экономического и инвестиционного партнерства вплоть до взаимодействия в гуманитарной сфере. Приятным фактом является то, что в рамках нынешнего мероприятия организован отдельный круглый стол с участием студентов, молодых ученых и предпринимателей с обеих сторон. Подобного рода диалоговая платформа помогает не только поиску более эффективных форм и направлений сотрудничества, но и способствует приобретению новых друзей и единомышленников среди молодежи. Не секрет, что именно от сегодняшнего молодого поколения, обладающего высоким интеллектом и коммуникабельностью, зависят перспективы развития взаимоотношений между нашими государствами.

Оценивая современное состояние азербайджано-российских связей, можно с удовлетворением констатировать, что благодаря совместным усилиям они достигли уровня стратегического партнерства. Уверен, что ваш представительный форум даст новый импульс углублению интеграционных процессов и дальнейшему сближению двух стран.

Участникам форума желаю успешной работы и достижения поставленных целей".