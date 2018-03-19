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    Президент Ильхам Алиев поздравил тунисского коллегу

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Тунисской Республики Беджи Каиду Эс-Себси поздравителньое письмо.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Тунисской Республики - Дня независимости.

    Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Тунисом и впредь будут развиваться в русле дружбы и сотрудничества.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Туниса - благополучия и процветания".

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