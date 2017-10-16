 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев поздравил Сооронбая Жеенбекова с избранием на пост президента Киргизской Республики

    И. Алиев пожелал ему крепкого здоровья, счастья, успехов в будущей деятельности

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отправил поздравительную телеграмму в связи с избранием своего киргизского коллеги на пост президента.

    Как передает Report, в поздравлении говорится:

    Уважаемый господин Жеенбеков,

    Поздравляю Вас от души в связи с избранием на пост президента Киргизской Республики. Надеюсь, что мы приложим совместные усилия в развитии и укреплении отношений традиционной дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Киргизией.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей будущей деятельности ради благосостояния киргизского народа. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi