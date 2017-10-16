Президент Ильхам Алиев поздравил Сооронбая Жеенбекова с избранием на пост президента Киргизской Республики

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отправил поздравительную телеграмму в связи с избранием своего киргизского коллеги на пост президента.

Как передает Report, в поздравлении говорится:

Уважаемый господин Жеенбеков,

Поздравляю Вас от души в связи с избранием на пост президента Киргизской Республики. Надеюсь, что мы приложим совместные усилия в развитии и укреплении отношений традиционной дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Киргизией.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей будущей деятельности ради благосостояния киргизского народа.