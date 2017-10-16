Президент Ильхам Алиев поздравил Сооронбая Жеенбекова с избранием на пост президента Киргизской Республики

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев отправил поздравительную телеграмму в связи с избранием своего киргизского коллеги на пост президента.
Как передает Report, в поздравлении говорится:
Уважаемый господин Жеенбеков,
Поздравляю Вас от души в связи с избранием на пост президента Киргизской Республики. Надеюсь, что мы приложим совместные усилия в развитии и укреплении отношений традиционной дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Киргизией.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в вашей будущей деятельности ради благосостояния киргизского народа.
News DepartmentАвтор новости
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