Президент Ильхам Алиев поздравил сингапурского коллегу

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил президенту Республики Сингапур госпоже Халиме Якоб поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны.

B столь знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Сингапура желаю постоянного благополучия и процветания".