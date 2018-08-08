Президент Ильхам Алиев поздравил сингапурского коллегу

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил президенту Республики Сингапур госпоже Халиме Якоб поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемая госпожа президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны.
B столь знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, дружественному народу Сингапура желаю постоянного благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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