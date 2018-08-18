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    Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана

    Дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией сегодня всесторонне развиваются и вносят вклад в утверждение спокойствия и стабильности

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

    "Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Председателя Партии справедливости и развития, являющейся ведущей политической силой братской Турции.

    Переизбрание Вас Председателем партии, создателем которой Вы являетесь, - наглядное олицетворение бесконечной веры и доверия к Вам членов партии, высокая оценка Ваших заслуг во имя развития и благополучия Турции.

    Дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией сегодня всесторонне развиваются и вносят вклад в утверждение спокойствия и стабильности, развитие в регионе.

    Взаимовыгодное сотрудничество, реализуемые нами совместно широкомасштабные проекты являются важными моментами, характеризующими наше стратегическое партнерство. Уверен, что нашими общими усилиями азербайджано-турецкое сотрудничество и братство и впредь будут укрепляться и развиваться.

    Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а братскому турецкому народу – постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении, сообщает Report. 

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