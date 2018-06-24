Президент Ильхам Алиев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной победой на выборах

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ 24 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, глава нашего государства поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с убедительной победой на выборах. Президент Ильхам Алиев отметил, что под руководством Реджепа Тайипа Эрдогана Турция добилась еще большего развития, достигла крупных успехов в экономической сфере, ее позиции на международной арене еще более укрепились. Глава нашего государства пожелал Реджепу Тайипу Эрдогану новых успехов во имя процветания и развития турецкого народа.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность главе нашего государства за проявленное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора главы государств выразили уверенность в том, что дружеские и братские отношения между Азербайджаном и Турцией и дальше будут успешно развиваться во всех сферах.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев пригласил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику. Приглашение было с благодарностью принято.