Президент Ильхам Алиев поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Таджикистан Эмомали Рахмону. По сообщению Report в тексте письма говорится:

"Уважаемый Эмомали Шарифович,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю самые искренние поздравления Вам и в Вашем лице всему Вашему народу по случаю национального праздника Республики Таджикистан – Дня независимости.

Сегодня Таджикистан продвигается по пути общественно-политической стабильности, устойчивого социально-экономического развития. Международный авторитет Вашей страны, ее роль в региональных вопросах с каждым днем растет.

Азербайджано-таджикские связи имеют богатые традиции. Ваш официальный визит в прошлом месяце в Азербайджан является отчетливым отражением этих традиций. Верю, что наши межгосударственные отношения, наше сотрудничество, представляющее взаимный интерес, и впредь будут развиваться и расширяться.

Уважаемый Эмомали Шарифович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Таджикистана – постоянного благополучия и процветания".