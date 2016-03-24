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    Президент Ильхам Алиев поздравил президента Греции

    Верю, что развитие азербайджано-греческих отношений и впредь будут вносить вклад в благосостояние наших народов

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Греции Прокописа Павлопулоса по случаю Дня независимости этой страны. Как сообщает Report, в послании президента  говорится:

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики – Дня независимости.

    Верю, что развитие азербайджано-греческих отношений, расширение нашего сотрудничества и впредь будут вносить вклад в благосостояние наших народов.

    В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Греции – постоянного благополучия и процветания".

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