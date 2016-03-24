Президент Ильхам Алиев поздравил президента Греции

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Греции Прокописа Павлопулоса по случаю Дня независимости этой страны. Как сообщает Report, в послании президента говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики – Дня независимости.

Верю, что развитие азербайджано-греческих отношений, расширение нашего сотрудничества и впредь будут вносить вклад в благосостояние наших народов.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Греции – постоянного благополучия и процветания".