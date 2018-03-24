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    Президент Ильхам Алиев поздравил президента Греции Прокописа Павлопулоса с национальным праздником

    Ильхам Алиев: Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Греции – постоянного благополучия и процветания

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Греческой Республики Прокопису Павлопулосу. 

    "Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики – Дня независимости.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Греции – постоянного благополучия и процветания", - говорится в тексте письма, передает Report. 

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