Президент Ильхам Алиев поздравил президента Греции Прокописа Павлопулоса с национальным праздником

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Греческой Республики Прокопису Павлопулосу.

"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Греческой Республики – Дня независимости.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Греции – постоянного благополучия и процветания", - говорится в тексте письма, передает Report.