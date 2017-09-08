Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Трудовой партии Кореи, председателю Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики, Верховному главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Ыну.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство,

От своего имени и от имени народа Азербайджана шлю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики.

В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса".