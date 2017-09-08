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    Президент Ильхам Алиев поздравил председателя Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики

    Письмо направлено по случаю Дня провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Трудовой партии Кореи, председателю Государственного Совета Корейской Народно-Демократической Республики, Верховному главнокомандующему Корейской Народной Армии Ким Чен Ыну.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана шлю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня провозглашения Корейской Народно-Демократической Республики.

    В этот знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу мира и прогресса".

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