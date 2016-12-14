Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранных президентов Австрии и Швейцарии

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному федеральному президенту Австрийской Республики господину Александру Ван дер Беллену.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин Ван дер Беллен,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост федерального президента Австрийской Республики.
Надеюсь, что прилагая совместные усилия на пути дальнейшего укрепления азербайджано-австрийской дружбы и сотрудничества, углубления связей во всех сферах, мы внесем новый вклад в развитие наших двусторонних отношений.
Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей деятельности во благо дружественного народа Австрии".
В поздравительном письме, направленном президентом Ильхамом Алиевым новоизбранному президенту Швейцарской Конфедерации госпоже Дорис Лойтхард, говорится:
"Уважаемая госпожа Лойтхард,
Сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего избрания на пост президента Швейцарской Конфедерации.
Мы придаем большое значение развитию отношений между Азербайджаном и Швейцарией. Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути расширения связей, развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Швейцарии".
News DepartmentАвтор новости
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