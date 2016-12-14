Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранных президентов Австрии и Швейцарии

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному федеральному президенту Австрийской Республики господину Александру Ван дер Беллену.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Ван дер Беллен,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост федерального президента Австрийской Республики.

Надеюсь, что прилагая совместные усилия на пути дальнейшего укрепления азербайджано-австрийской дружбы и сотрудничества, углубления связей во всех сферах, мы внесем новый вклад в развитие наших двусторонних отношений.

Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю успехов в предстоящей деятельности во благо дружественного народа Австрии".

В поздравительном письме, направленном президентом Ильхамом Алиевым новоизбранному президенту Швейцарской Конфедерации госпоже Дорис Лойтхард, говорится:

"Уважаемая госпожа Лойтхард,

Сердечно поздравляю Вас по случаю Вашего избрания на пост президента Швейцарской Конфедерации.

Мы придаем большое значение развитию отношений между Азербайджаном и Швейцарией. Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути расширения связей, развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Швейцарии".