Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Узбекистана

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый Шавкат Миромонович,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Узбекистан.

Убежден, что наши совместные усилия будут направлены на дальнейшее развитие и укрепление стратегического партнерства, всестороннего сотрудничества и многопланового взаимодействия между Азербайджаном и Узбекистаном в интересах наших народов, во имя мира, стабильности и безопасности в регионе.

Желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности во благо братского народа Узбекистана".