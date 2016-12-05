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    Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Узбекистана

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Узбекистан

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый Шавкат Миромонович,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Узбекистан.

    Убежден, что наши совместные усилия будут направлены на дальнейшее развитие и укрепление стратегического партнерства, всестороннего сотрудничества и многопланового взаимодействия между Азербайджаном и Узбекистаном в интересах наших народов, во имя мира, стабильности и безопасности в регионе.

    Желаю Вам, уважаемый Шавкат Миромонович, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей государственной деятельности во благо братского народа Узбекистана".

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