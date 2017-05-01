Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Албании

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Албания господину Илиру Мете.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Мета,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Албания.

Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Албанией.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Албании".