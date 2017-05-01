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    Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Албании

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Албания

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Албания господину Илиру Мете.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин Мета,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Албания.

    Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Албанией.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного народа Албании".

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