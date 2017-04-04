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    Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Сербии

    С теплотой вспоминаю наши встречи с Вами и проведенный обмен мнениями

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Сербия Александру Вучичу.

    Как передает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин Вучич,

    Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Сербия.

    Сегодня азербайджано-сербские связи успешно развиваются. За минувший период связи между нашими странами в политической, экономической, культурной, гуманитарной и других сферах расширились и достигли уровня стратегического партнерства. Убежден, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия, направленные на углубление отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

    С теплотой вспоминаю наши встречи с Вами и проведенный обмен мнениями. Учитывая важное значение визитов на высшем уровне с точки зрения развития наших связей, приглашаю Вас посетить в удобное время Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Сербии".

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