Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Сербии

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо новоизбранному президенту Республики Сербия Александру Вучичу.

Как передает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин Вучич,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Сербия.

Сегодня азербайджано-сербские связи успешно развиваются. За минувший период связи между нашими странами в политической, экономической, культурной, гуманитарной и других сферах расширились и достигли уровня стратегического партнерства. Убежден, что мы и дальше будем прилагать совместные усилия, направленные на углубление отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Сербией.

С теплотой вспоминаю наши встречи с Вами и проведенный обмен мнениями. Учитывая важное значение визитов на высшем уровне с точки зрения развития наших связей, приглашаю Вас посетить в удобное время Азербайджанскую Республику с официальным визитом.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в предстоящей ответственной деятельности на благо дружественного народа Сербии".