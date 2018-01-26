Президент Ильхам Алиев поздравил нового главу Гондураса

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил президенту Республики Гондурас Хуану Орландо Эрнандесу Альварадо поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Республики Гондурас.

Надеюсь, что мы продолжим совместные усилия на пути развития отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Гондурасом.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности на благо дружественного народа Гондураса".