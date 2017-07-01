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    Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко

    Наши совместные усилия и впредь будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению азербайджано-белорусского взаимовыгодного сотрудничества

    Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. 

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый Александр Григорьевич,

    Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Беларусь – Дня независимости.

    Современная Беларусь, успешно претворяя в жизнь намеченные цели и приоритетные задачи, добилась значительных успехов в области укрепления государственности и правопорядка, устойчивого социально-экономического развития.

    Азербайджан и Беларусь связывают традиционно тесные отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. Уверен, что наши совместные усилия и впредь будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению азербайджано-белорусского взаимовыгодного сотрудничества и многопланового взаимодействия.

    В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Беларуси – мира и благополучия". 

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