Президент Ильхам Алиев поздравил Александра Лукашенко

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Александр Григорьевич,

Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Беларусь – Дня независимости.

Современная Беларусь, успешно претворяя в жизнь намеченные цели и приоритетные задачи, добилась значительных успехов в области укрепления государственности и правопорядка, устойчивого социально-экономического развития.

Азербайджан и Беларусь связывают традиционно тесные отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. Уверен, что наши совместные усилия и впредь будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению азербайджано-белорусского взаимовыгодного сотрудничества и многопланового взаимодействия.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Беларуси – мира и благополучия".