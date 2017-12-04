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    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Таиланда

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Таиланд.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Таиланда – благополучия и процветания".

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