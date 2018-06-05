Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Швеции Карлу Густаву XVI.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Швеции.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному шведскому народу – постоянного мира и процветания".