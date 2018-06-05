 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Швеции Карлу Густаву XVI. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится: 

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Швеции.

    B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному шведскому народу – постоянного мира и процветания".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi