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    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Саудовской Аравии

    Желаю братскому народу Саудовской Аравии – благополучия и благосостояния

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду. 

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится: 

    "Ваше величество,

    Дорогой Брат,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Саудовской Аравии – Днем объявления Королевства.

    Уверен, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией в соответствии с волей двух братских народов всегда будут развиваться и укрепляться в духе взаимной веры, доверия и поддержки.

    B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Саудовской Аравии – благополучия и благосостояния".

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