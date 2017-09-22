Президент Ильхам Алиев поздравил короля Саудовской Аравии

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо хранителю Двух Святынь, Королю Саудовской Аравии Салману бин Абдул-Азизу Аль Сауду.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше величество,
Дорогой Брат,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Саудовской Аравии – Днем объявления Королевства.
Уверен, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией в соответствии с волей двух братских народов всегда будут развиваться и укрепляться в духе взаимной веры, доверия и поддержки.
B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Саудовской Аравии – благополучия и благосостояния".
News DepartmentАвтор новости
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