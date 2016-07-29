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    ​Президент Ильхам Алиев поздравил короля Марокко

    Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Марокко и впредь будут развиваться и укрепляться

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Марокко Его величеству Мохаммеду VI.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    Мой дорогой Брат,

    От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня трона.

    Уверен, что основанные на взаимном доверии и поддержке традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Марокко и впредь будут развиваться и укрепляться.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Марокко – постоянного мира и благосостояния".

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