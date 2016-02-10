​Президент Ильхам Алиев поздравил Хасана Рухани

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Иран Хасану Рухани.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Исламской Республики Иран - Днем победы исламской революции.

Уверен, что в соответствии с волей наших народов, исторически проживавших в условиях дружбы и добрососедства, наши межгосударственные отношения, основанные на взаимном доверии и поддержке, сотрудничество в двусторонних, региональных и международных рамках и впредь будут развиваться и расширяться.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному и братскому народу Ирана - мира и благополучия".