Президент Ильхам Алиев поздравил главу Республики Татарстан

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Рустам Нургалиевич,

Поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Татарстан.

Уверен, что и впредь тесные узы дружбы и добрые отношения между нашими народами будут крепнуть и содействовать динамичному развитию многопланового сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Поздравляю также Вас и всех мусульман Татарстана по случаю священного праздника Гурбан байрамы, олицетворяющего собой торжество высших нравственных ценностей – единения, доброты и милосердия.

Желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а народу дружественного Татарстана – мира и благополучия".