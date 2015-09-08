 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев поздравил главу Корейской Народно-Демократической Республики

    Надеюсь, что отношения между нашими странами будут постоянно развиваться в интересах наших народов

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо первому секретарю Трудовой партии Кореи, первому председателю Государственного комитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики, Верховному главнокомандующему Корейской народной армией Его превосходительству господину Ким Чен Ыну. 

    Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

    "От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня образования Корейской Народно-Демократической Республики.

    Надеюсь, что отношения между нашими странами будут постоянно развиваться в интересах наших народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – мира и благополучия". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi