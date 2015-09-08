Президент Ильхам Алиев поздравил главу Корейской Народно-Демократической Республики

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо первому секретарю Трудовой партии Кореи, первому председателю Государственного комитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики, Верховному главнокомандующему Корейской народной армией Его превосходительству господину Ким Чен Ыну.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника страны – Дня образования Корейской Народно-Демократической Республики.

Надеюсь, что отношения между нашими странами будут постоянно развиваться в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – мира и благополучия".