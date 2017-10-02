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    Президент Ильхам Алиев поздравил главу Кореи

    Письмо направлено по случаю национального праздника Республики Корея – Дня основания государства

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Корея Мун Чже Ину.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Корея – Дня основания государства.

    Отношения между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея находятся на пути динамичного и всестороннего развития. Убежден, что наши дружественные связи, взаимовыгодное сотрудничество и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами двух народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а Вашему дружественному народу – мира и благополучия".

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