Президент Ильхам Алиев поздравил главу Хорватии по случаю завоевания серебряной медали на ЧМ по футболу

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Хорватия Колинде Грабар-Китарович.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

Передаю Вам и дружественному народу Хорватии поздравления по случаю успешного выступления сборной Хорватии на XXI чемпионате мира по футболу и завоевания серебряной медали на этом грандиозном турнире.

Сердечно поздравляю футболистов Хорватии, которые, продемонстрировав во всех играх первенства мира высокое мастерство, настойчивость и волю, добились самого большого успеха за свою историю, желаю им новых успехов".