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    Президент Ильхам Алиев поздравил главу Хорватии по случаю завоевания серебряной медали на ЧМ по футболу

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Хорватия Колинде Грабар-Китарович.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    Передаю Вам и дружественному народу Хорватии поздравления по случаю успешного выступления сборной Хорватии на XXI чемпионате мира по футболу и завоевания серебряной медали на этом грандиозном турнире.

    Сердечно поздравляю футболистов Хорватии, которые, продемонстрировав во всех играх первенства мира высокое мастерство, настойчивость и волю, добились самого большого успеха за свою историю, желаю им новых успехов".

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