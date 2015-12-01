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    Ильхам Алиев поздравил президента Лаоса

    Желаю дружественному народу Лаоса мира и прогресса

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тюммали Сайнясону.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики – Дня Республики.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Лаоса – мира и прогресса".

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