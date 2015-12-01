Ильхам Алиев поздравил президента Лаоса

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тюммали Сайнясону.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики – Дня Республики.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Лаоса – мира и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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