Ильхам Алиев поздравил президента Лаоса

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Лаосской Народно-Демократической Республики Тюммали Сайнясону.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Передаю Вам и Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики – Дня Республики.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Лаоса – мира и прогресса".