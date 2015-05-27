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    ​Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эфиопии

    В этот знаменательный день передаю Вам самые искренние пожелания, а народу Эфиопии желаю мира и прогресса

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопия Мулату Тешоме.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Федеративной Демократической Республики Эфиопия.

    В этот знаменательный день передаю Вам самые искренние пожелания, а народу Эфиопии желаю мира и прогресса".  

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