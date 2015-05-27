​Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эфиопии

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Федеративной Демократической Республики Эфиопия Мулату Тешоме.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Федеративной Демократической Республики Эфиопия.
В этот знаменательный день передаю Вам самые искренние пожелания, а народу Эфиопии желаю мира и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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