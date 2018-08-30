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    Президент Ильхам Алиев поздравил глав трех государств

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Кыргызской Республики - Днем независимости.

    Верю, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном и впредь будут развиваться и расширяться в обоюдных интересах наших народов.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Кыргызстана - постоянного благополучия и процветания".

    Кроме того, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XV Верховному правителю Малайзии Султану Mухаммаду V. 

    В тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

    Надеюсь, что азербайджано-малайзийские отношения и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества.

    B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Малайзии – постоянного мира и благополучия".

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также поздравил президента Республики Tринидад и Тобаго, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Полу-Mэй Уикс.

    В тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемая госпожа президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Tринидад и Toбaгo – Днем независимости.

    B этот знаменательный день выражаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему народу благополучия и прогресса".

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