Президент Ильхам Алиев поздравил глав трех государств

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Кыргызской Республики - Днем независимости.

Верю, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном и впредь будут развиваться и расширяться в обоюдных интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Кыргызстана - постоянного благополучия и процветания".

Кроме того, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XV Верховному правителю Малайзии Султану Mухаммаду V.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

Надеюсь, что азербайджано-малайзийские отношения и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества.

B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Малайзии – постоянного мира и благополучия".

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также поздравил президента Республики Tринидад и Тобаго, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Полу-Mэй Уикс.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Tринидад и Toбaгo – Днем независимости.

B этот знаменательный день выражаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему народу благополучия и прогресса".