Президент Ильхам Алиев поздравил глав трех государств

Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кыргызской Республики Сооронбаю Жээнбекову.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Кыргызской Республики - Днем независимости.
Верю, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном и впредь будут развиваться и расширяться в обоюдных интересах наших народов.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Кыргызстана - постоянного благополучия и процветания".
Кроме того, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо XV Верховному правителю Малайзии Султану Mухаммаду V.
В тексте поздравительного письма говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.
Надеюсь, что азербайджано-малайзийские отношения и впредь будут развиваться на основе дружбы и сотрудничества.
B столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Малайзии – постоянного мира и благополучия".
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также поздравил президента Республики Tринидад и Тобаго, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Полу-Mэй Уикс.
В тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемая госпожа президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Tринидад и Toбaгo – Днем независимости.
B этот знаменательный день выражаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю Вашему народу благополучия и прогресса".
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