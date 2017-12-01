Президент Ильхам Алиев поздравил глав ОАЭ и Лаоса

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его величеству шейху Халифе ибн Зайду Аль Нахайяну.
Как передает Report, в тексте письма говорится:
"Ваше величество,
От себя лично и от имени народа Азербайджан сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Объединенных Арабских Эмиратов – Днем независимости.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного мира и благосостояния".
Глава государства также направил поздравительное письмо Вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов и эмиру Дубая Его высочеству шейху Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму.
В тексте письма говорится:
"Ваше высочество,
Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного мира и процветания".
Президент Ильхам Алиев также поздравил президента Лаосской Народно-Демократической Республики Его превосходительство господина Буннянгу Ворачиту.
В тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики – Дня Республики.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Лаоса – мира и благополучия".
News DepartmentАвтор новости
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