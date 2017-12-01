 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев поздравил глав ОАЭ и Лаоса

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его величеству шейху Халифе ибн Зайду Аль Нахайяну.

    Как передает Report, в тексте письма говорится:

    "Ваше величество,

    От себя лично и от имени народа Азербайджан сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Объединенных Арабских Эмиратов – Днем независимости.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного мира и благосостояния".

    Глава государства также направил поздравительное письмо Вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов и эмиру Дубая Его высочеству шейху Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму.

    В тексте письма говорится:

    "Ваше высочество,

    Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного мира и процветания". 

    Президент Ильхам Алиев также поздравил президента Лаосской Народно-Демократической Республики Его превосходительство господина Буннянгу Ворачиту.

    В тексте поздравительного письма говорится: 

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики – Дня Республики.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Лаоса – мира и благополучия".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi