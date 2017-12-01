Президент Ильхам Алиев поздравил глав ОАЭ и Лаоса

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов Его величеству шейху Халифе ибн Зайду Аль Нахайяну.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

"Ваше величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджан сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Объединенных Арабских Эмиратов – Днем независимости.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного мира и благосостояния".

Глава государства также направил поздравительное письмо Вице-президенту, премьер-министру Объединенных Арабских Эмиратов и эмиру Дубая Его высочеству шейху Мохаммеду ибн Рашиду Аль Мактуму.

В тексте письма говорится:

"Ваше высочество,

Передаю Вам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Объединенных Арабских Эмиратов – Дня независимости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного мира и процветания".

Президент Ильхам Алиев также поздравил президента Лаосской Народно-Демократической Республики Его превосходительство господина Буннянгу Ворачиту.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Лаосской Народно-Демократической Республики – Дня Республики.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Лаоса – мира и благополучия".