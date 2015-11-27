​Президент Ильхам Алиев поздравил глав Албании и Мавритании

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Албания Буяру Нишани.
Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости.
Убежден, что азербайджано-албанское сотрудничество, в частности, шаги, предпримаемые нами в энергетическом секторе, послужат развитию двусторонних отношений, дальнейшему укреплению дружественных связей.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Албании - постоянного мира и благополучия".
В то же время президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Исламской Республики Мавритания Мохаммеду ульд Абдель-Азизу.
В тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Исламской Республики Мавритания - Дня независимости.
Надеюсь, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мавританией всегда будет вносить вклад в благосостояние наших народов.
В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Мавритании – процветания и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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