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    ​Президент Ильхам Алиев поздравил глав Албании и Мавритании

    Развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мавританией всегда будет вносить вклад в благосостояние наших народов

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Албания Буяру Нишани.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником страны - Днем независимости.

    Убежден, что азербайджано-албанское сотрудничество, в частности, шаги, предпримаемые нами в энергетическом секторе, послужат развитию двусторонних отношений, дальнейшему укреплению дружественных связей.

    В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Албании - постоянного мира и благополучия".

    В то же время президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо главе Исламской Республики Мавритания Мохаммеду ульд Абдель-Азизу.

    В тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Исламской Республики Мавритания - Дня независимости.

    Надеюсь, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мавританией всегда будет вносить вклад в благосостояние наших народов.

    В этот знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Мавритании – процветания и прогресса".

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